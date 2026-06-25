VR-тренажёр братских энергетиков признали одним из лучших в России

Выступление команды молодых специалистов братской ТЭЦ-6 (входит в энергохолдинг Эн+) на международном чемпионате «Case-in» увенчалось успехом. Команда из четырёх человек заняла четвёртое место в специальной лиге «Энергия», обойдя более тридцати соперников со всей страны, и получила специальный приз за лучшую видеовизитку.

В рамках чемпионата, который проходил в Москве, молодым инженерам предложили разработать решение одной из актуальных отраслевых проблем с помощью искусственного интеллекта. За три недели команда ТЭЦ-6 создала концепцию виртуального ремонтно-диагностического тренажёра на базе цифрового двойника турбоагрегата станции.

«Мы выявили проблему в надёжности оборудования: это дефицит ремонтного персонала, а также ситуации некачественного ремонта. Поэтому выбрали тему повышения квалификации ремонтного персонала», – пояснил капитан команды, заместитель начальника цеха тепловой автоматики ТЭЦ-6 Андрей Тасенко.

VR-тренажёр позволит имитировать работу на реальном оборудовании, отрабатывать навыки диагностики и ремонта в безопасной виртуальной среде.

Разработка призвана решать реальные производственные задачи: качественнее и быстрее готовить профильных сотрудников в условиях максимально приближенных к реальным ситуациям.

Успех дебютантов – результат системной работы Эн+ с молодыми кадрами, рассказал Евгений Соколов, начальник отдела по управлению персоналом ООО «Байкальская энергетическая компания».

«Команды БЭК уже на протяжении пяти лет ежегодно принимаю участие в Чемпионате. В 2021 году наши сотрудники были лучшими в экологическом направлении, в 2022 году - в образовательном блоке. Для нас каждый чемпионат — это не просто соревнование, а мощная школа практики. Даже в моменты, когда победы не было, ребята получали ценнейший опыт от менторов, разбирали реальные задачи и учились работать в команде высокого уровня. Важно, что наши инженеры не просто придумывают цифровые проекты, они потом внедряют свои решения на производстве», - подчеркнул Евгений Соколов.

Руководство энергохолдинга уже обратило внимание на разработку. В ближайшее время начнется создание пилотной версии тренажера на ТЭЦ-6.