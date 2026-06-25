Иркутск массово засаживают серебристыми тополями

В Иркутске стартовала масштабная высадка деревьев. На улицах Российской и Марата появится 150 серебристых тополей. Большинство саженцев высадят вдоль улицы Российская, которую отремонтировали в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Озеленение стало следующим этапом благоустройства этой территории.

Мэр города Руслан Болотов подчеркнул, что это компенсационное озеленение — замена аварийных и повреждённых насаждений на новые. Всего в этом году в столице Приангарья планируется высадить около пяти тысяч деревьев и кустарников.

Выбор пал именно на серебристые тополя благодаря их быстрому росту и отличной приживаемости. Уже через два-три сезона высаженные аллеи превратятся в полноценные зелёные зоны, как это ранее произошло на Нижней набережной.