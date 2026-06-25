«Зеленые окна» для скорых: в Приангарье создадут особые условия для спецтранспорта из-за дефицита бензина

В Иркутской области продолжается работа оперативного штаба по стабилизации ситуации с топливом. Ключевая задача — обеспечить бесперебойные поставки на розничный рынок. На очередном заседании под руководством зампреда правительства Александра Анчугина было принято важное решение.

Чтобы гарантировать работу критически важных служб, заправку машин скорой помощи, аварийных бригад, общественного транспорта и мусоровозов предлагается выделить в отдельное время. Штаб рекомендовал объектам топливного комплекса проработать график приоритетной заправки спецавтотранспорта.

Параллельно власти решают проблему доставки уже закупленного топлива:

Ведется сбор данных о работе всех АЗС региона для передачи в федеральный центр.

Восточно-Сибирская железная дорога оказывает содействие, обеспечивая приоритетный пропуск вагонов с топливом.

«Все участники штаба продолжают активную совместную работу... Взаимодействуем с федеральными ведомствами для скорейшего решения вопросов», — подчеркнул Александр Анчугин.

Напомним, какая ситуация сложилась на иркутских АЗС на утро 25 июня: