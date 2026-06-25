Июньский сюрприз: почему месячная инфляция может оказаться в 4 раза выше майской вопреки ожиданиям

Потребительские цены в России с 16 по 22 июня выросли на 0,25%, что стало самым резким недельным скачком за последнее время. Для сравнения: вся инфляция в мае составила всего 0,17%. С начала июня цены уже поднялись на 0,63% — это почти в четыре раза больше, чем за весь предыдущий месяц.

Главной причиной разгона инфляции стал рост цен на топливо. За отчетную неделю автомобильный бензин подорожал на 3%, а дизельное топливо — на 2,7%. Это спровоцировало цепную реакцию:

Подорожали овощи «борщевого набора»: картофель, лук, капуста, свекла и морковь прибавили в цене от 2,7% до 7,5%.

Выросла стоимость услуг из-за увеличения транспортных расходов.

«Можно предположить, что помесячная инфляция в июне будет значительно выше майской и составит 0,6–0,7%. На этом фоне Банк России в июле, вероятнее всего, поставит процесс пересмотра ставки на паузу», — прогнозирует аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Стоит отметить, что не все товары дорожают: свежие огурцы подешевели на 3,3%, яйца — на 2,4%, а помидоры и бананы — примерно на 1%.