Найди тайник: где в Иркутске спрятаны мини-копии старинных домов

В столице Приангарья стартовал необычный квест. Под руководством иркутской художницы Вики Хтонь жители создали миниатюрные копии деревянных памятников архитектуры. Арт-объекты появились на улицах города в рамках лаборатории фестиваля «Голос улиц».

Теперь Иркутск можно изучать заново, выискивая детали. Каждый домик — это произведение искусства с высокой детализацией, повторяющее облик настоящих исторических зданий.

Где искать эти сокровища?