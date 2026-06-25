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Найди тайник: где в Иркутске спрятаны мини-копии старинных домов

В столице Приангарья стартовал необычный квест. Под руководством иркутской художницы Вики Хтонь жители создали миниатюрные копии деревянных памятников архитектуры. Арт-объекты появились на улицах города в рамках лаборатории фестиваля «Голос улиц».

<p>Фото <a href=\"https://admirk.ru/\">a</a>dmirk.ru</p>

Фото admirk.ru

Теперь Иркутск можно изучать заново, выискивая детали. Каждый домик — это произведение искусства с высокой детализацией, повторяющее облик настоящих исторических зданий.

Где искать эти сокровища?

  • На фонарном столбе у памятника Ленину;
  • На дереве на улице Литвинова, 10;
  • Возле усадьбы Дьяконова (Декабрьских Событий, 52);
  • А также на улицах Чехова, 4а; Российская, 19; Марата, 30 и рядом с усадьбой Шмотина (Кожова, 33).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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