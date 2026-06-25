Проезд в Иркутске подорожает до 45 рублей

Администрация Иркутска согласовала повышение тарифа на проезд в муниципальном транспорте. С 1 июля стоимость одной поездки составит 45 рублей. Решение принято после того, как МУП «Иркутскавтотранс» обосновал необходимость индексации из-за резкого роста расходов.

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По словам директора предприятия Алексея Колмакова, главная задача — не допустить остановки работы и сохранить обязательства перед жителями:

Экономическая реальность: Ещё до топливного кризиса экономически обоснованная цена превышала 80 рублей.

Зарплаты и дефицит: Более 80% от нового тарифа пойдут на индексацию зарплат водителей, чтобы бороться с кадровым голодом.

Отсутствие альтернатив: При попытке провести аукцион на обслуживание маршрутов по старой цене не нашлось ни одного участника.

Заместитель мэра Сергей Гаврин подтвердил, что администрация старалась сдерживать рост цен, но повышение стало неизбежным из-за удорожания ГСМ, запчастей и повышения МРОТ. В противном случае предприятию пришлось бы сокращать маршруты или приостанавливать проекты развития.