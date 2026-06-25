Как изменится станция Батарейная в Иркутске после утверждения нового генплана

Мэр Иркутска Руслан Болотов подписал проект планировки территории станции Батарейная. Документ определяет технико-экономические показатели будущих объектов, включая инженерные сети и дорожную инфраструктуру, что открывает путь к масштабному развитию района.

Согласно проекту, представленному департаментом архитектуры и градостроительства, на территории появятся объекты местного значения:

Безопасность: новое пожарное депо.

Защита от стихии: сооружения для предотвращения затопления и подтопления, а также насосная станция с сетями ливневой канализации.

Спорт: физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с универсальным залом рядом со школой №36 (строительство планируется завершить до 2030 года за счет городского бюджета).

Инвестиции: Центр технических видов спорта площадью 30 гектаров.

«Проект позволяет нам заранее предусмотреть места для объектов, необходимых району. Следующим этапом станет межевание участков. Мы приложим все усилия для реализации этих планов», — подчеркнул мэр.