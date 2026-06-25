«Конец доступного жилья»: с 1 июля семейная ипотека станет роскошью

С 1 июля планируют существенно ужесточить условия по семейной ипотеке. Если вы планировали её брать, стоит поспешить. Пока официальное решение не анонсировано, есть шанс успеть, отмечают эксперты.

Что изменится?

Введут разные процентные ставки и лимиты в зависимости от числа детей и первоначального взноса (изменения коснутся даже многодетных семей).

Москва и Санкт-Петербург:

– 1 ребёнок: лимит — 12 млн руб., ставка — 12%.

– 2 ребёнка и более: лимит — 15 млн руб., ставка — 10%.

– 1 ребёнок: лимит — 12 млн руб., ставка — 12%. – 2 ребёнка и более: лимит — 15 млн руб., ставка — 10%. Регионы (не столицы):

– 1 ребёнок: лимит — 6 млн руб., ставка — 10%.

– 2 ребёнка и более: лимит — 8 млн руб., ставка — 8%.

– 1 ребёнок: лимит — 6 млн руб., ставка — 10%. – 2 ребёнка и более: лимит — 8 млн руб., ставка — 8%. Ставка 6% будет доступна только при первоначальном взносе 50%.

Также обсуждается отмена комбинированных ипотек (когда люди берут семейную + другую ипотеку).

Что ждёт рынок?

Инвестбанкир Евгений Коган считает, что последствия для рынка будут негативными.

«Первоначального взноса 50% у большинства семей просто-напросто нет. Откуда взять несколько миллионов при медианной зарплате в 40–50 тыс. рублей за пределами столиц? В Москве за те деньги, что укладываются в лимиты, квартир практически нет. То ли никто давно не проверял цены, то ли у властей просто нет желания, чтобы брали семейную ипотеку в столице. Ставки для семей с одним ребёнком в 10–12% высокие, многие не смогут потянуть такие платежи. И это при том, что переплата будет огромной (почти в 2 раза сверх долга за 25 лет при взносе 20%). Остаются семьи с несколькими детьми. Согласно переписи населения, только 19% семей имеют двух и более детей. Впрочем, и для них ставки будут выше нынешних», — резюмирует эксперт.

В результате выдача ипотеки существенно снизится. На быстрое снижение рыночных ставок рассчитывать не приходится из-за жёсткой денежно-кредитной политики. Это усугубит положение застройщиков. Цены на новостройки при слабом спросе расти не будут; вероятно, их рост составит лишь уровень общей инфляции (около 5–6% в год).