Самозанятым запретят работать с одним заказчиком дольше 60 часов в месяц

Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели столкнутся с новыми правилами работы через цифровые платформы. Правительство утвердило постановление, которое разграничивает платформенную занятость и трудовые отношения. Документ вступит в силу 1 октября 2026 года одновременно с законом «О платформенной экономике», передаёт Forbes.

Согласно новым критериям, исполнителям будет запрещено оказывать услуги одному заказчику систематически:

Лимит времени: не более 60 часов в месяц.

Срок действия: ограничение действует в течение шести месяцев подряд. При этом количество разных заказчиков у одного исполнителя не ограничивается.

Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, цель нововведения — сделать взаимодействие прозрачным и защитить права исполнителей, сохранив гибкость экономики. Операторы цифровых площадок будут обязаны отслеживать продолжительность выполнения работ.

Новые правила коснутся широкого спектра отраслей: строительства, торговли, недвижимости, образования, ИТ-сферы, логистики, общепита, рекламы, спорта и развлечений. Действие постановления рассчитано до 1 октября 2032 года.

Инициатива правительства укладывается в общий курс на регулирование рынка труда. В октябре 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин призвал «закрывать лазейки» в регулировании, чтобы предотвратить злоупотребления режимом самозанятости.

«Надо также закрывать лазейки... Чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления», — подчеркнул глава кабмина, добавив, что действие специального режима самозанятости при этом продолжается.