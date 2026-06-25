«Сытый бабр» 2026: стала известна программа гастрофестиваля в Иркутске (27–28 июня)

27–28 июня Иркутск превратится в гастрономическую столицу Сибири. На территории памятника Александру III, прямо на берегу Ангары, гостей ждёт двухдневный марафон вкусов, развлечений и новых открытий.

Фестиваль объединит более 100 гастропроектов: от ресторанов и стритфуда до фермерских лавок и шеф-поваров. Организаторы обещают насыщенную программу для всех возрастов:

Кинотеатр под открытым небом от «Ростелекома».

Игры и веселье от ПАО «Совкомбанк».

Арт-столы народов России от «Джо Джо».

Перетягивание лапши от «Оттоги» и гараж интеллектуальных игр от «Тачек».

Творческие мастер-классы и яркие фотозоны на протяжении всего дня.

В этом году организаторы готовят кулинарные рекорды, которые нельзя пропустить:

«Мама бууза» — масштабная готовка от Городского сберегательного отделения.

100 литров лапши — главное гастрономическое шоу от «Оттоги».

Что нового на фестивале «Сытый Бабр» в этом году?

1. «Байкальский гриль»

Отдельная пикантная гастрозона и фестиваль в фестивале для тех, кто любит мясо и морепродукты на гриле. Для гостей создано специальное меню:

Стейк чураско зернового откорма с соусом чимичурри из байкальской черемши от «главных по стейкам» и единственного федерального стейк-хауса «Торро гриль» в Иркутске.

Брискет-сет «Таёжный Бабр» — блюдо, объединяющее техасские традиции и сибирский характер. Сердце сета — нежнейший брискет из мраморной говядины с байкальской клюквой и фирменным соусом «Сибирский песто из дикой черемши и кедрового ореха» от пространства атмосферы и вкуса «Гастрономика».

Омуль жареный на гриле со сливочно-кедровым соусом от магазина «Богатство Камчатки».

Говяжий брискет, томлённый 12 часов в дровяной печи, и туша свиньи, запечённая целиком на яме от гриль-команды «Кебабр».

2. «ДНК локальной кухни»

Новая локация фестиваля, где ведущие рестораны («Ламу», «Пепел», «Партизан») представят моноблюда, вдохновлённые гастрономией Прибайкалья (угольный бургер с мясом марала, ремесленная пита с сагудаем из малосола локальной рыбы, байкальские буузы). Также на площадке шеф-повара из Иркутска, Сибири и разных уголков России проведут мастер-классы с дегустациями сибирских блюд при участии Россельхозбанка.

Программа фестиваля «Сытый бабр» 27–28 июня в Иркутске

Расписание мастер-классов с дегустациями «ДНК локальной кухни» (27 июня)

12:30–13:00 Торжественное открытие площадки, дегустация локальной фермерской продукции с участием Россельхозбанка.

Торжественное открытие площадки, дегустация локальной фермерской продукции с участием Россельхозбанка. 13:00–13:40 Десерт «Таёжный вкус детства» (Андрей Кандинский, су-шеф ресторана «Шашлычный двор», г. Иркутск). Тема: «ДНК сибирской кухни: локальный продукт как основа гастробренда». О том, как локальные продукты формируют уникальность ресторана, создают узнаваемость кухни и становятся основой сильного гастрономического бренда.

Десерт «Таёжный вкус детства» (Андрей Кандинский, су-шеф ресторана «Шашлычный двор», г. Иркутск). Тема: «ДНК сибирской кухни: локальный продукт как основа гастробренда». О том, как локальные продукты формируют уникальность ресторана, создают узнаваемость кухни и становятся основой сильного гастрономического бренда. 14:00–14:40 Сорбет из ревеня с ангарской клубникой на козьем молоке (Сергей Михно, шеф-повар ресторана «Премьера», бренд-шеф сети «5 Армия», г. Иркутск). Тема: «Три кита локальной кухни: продукт, история, подача». Разбор трёх главных составляющих успешной локальной кухни: качественный продукт, культурный контекст и современная подача для гостя.

Сорбет из ревеня с ангарской клубникой на козьем молоке (Сергей Михно, шеф-повар ресторана «Премьера», бренд-шеф сети «5 Армия», г. Иркутск). Тема: «Три кита локальной кухни: продукт, история, подача». Разбор трёх главных составляющих успешной локальной кухни: качественный продукт, культурный контекст и современная подача для гостя. 16:00–16:40 Угольный бургер с мясом марала от ресторана достоверной кухни Прибайкалья конца XIX века «Пепел» (Дмитрий Аринин, шеф-повар ресторанов «Пепел» и «Партизан», г. Иркутск). Тема: «Соединение разных культур через локальный продукт Сибири».

Угольный бургер с мясом марала от ресторана достоверной кухни Прибайкалья конца XIX века «Пепел» (Дмитрий Аринин, шеф-повар ресторанов «Пепел» и «Партизан», г. Иркутск). Тема: «Соединение разных культур через локальный продукт Сибири». 17:00–17:40 Томлёная в дровяной печи рваная говядина с брусничным джемом по-сибирски (Антон Шугуров, гриль-мастер). Тема: «От фермы до тарелки: почему локальный продукт продаёт лучше рекламы». О преимуществах работы с местными поставщиками, доверии гостей к происхождению продукта и ценности честной гастрономии.

Томлёная в дровяной печи рваная говядина с брусничным джемом по-сибирски (Антон Шугуров, гриль-мастер). Тема: «От фермы до тарелки: почему локальный продукт продаёт лучше рекламы». О преимуществах работы с местными поставщиками, доверии гостей к происхождению продукта и ценности честной гастрономии. 18:00–18:40 Домашние оладьи с берёзовым и сосновым сиропами, брускетта с тартаром из оленины и хрустящим ягелем, чай «Таёжное золото» (Наталья Коляденко, совладелец ресторанной компании, эксперт-аудитор ХАССП, член сообщества шеф-поваров Chefs Team Russia, г. Иркутск). Тема: «Сибирская тайга как гастрономический бренд».

Расписание мастер-классов с дегустациями «ДНК локальной кухни» (28 июня)