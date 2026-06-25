«Сытый бабр» 2026: стала известна программа гастрофестиваля в Иркутске (27–28 июня)

27–28 июня Иркутск превратится в гастрономическую столицу Сибири. На территории памятника Александру III, прямо на берегу Ангары, гостей ждёт двухдневный марафон вкусов, развлечений и новых открытий.
Фестиваль объединит более 100 гастропроектов: от ресторанов и стритфуда до фермерских лавок и шеф-поваров. Организаторы обещают насыщенную программу для всех возрастов:
- Кинотеатр под открытым небом от «Ростелекома».
- Игры и веселье от ПАО «Совкомбанк».
- Арт-столы народов России от «Джо Джо».
- Перетягивание лапши от «Оттоги» и гараж интеллектуальных игр от «Тачек».
- Творческие мастер-классы и яркие фотозоны на протяжении всего дня.
В этом году организаторы готовят кулинарные рекорды, которые нельзя пропустить:
- «Мама бууза» — масштабная готовка от Городского сберегательного отделения.
- 100 литров лапши — главное гастрономическое шоу от «Оттоги».
Что нового на фестивале «Сытый Бабр» в этом году?
1. «Байкальский гриль»
Отдельная пикантная гастрозона и фестиваль в фестивале для тех, кто любит мясо и морепродукты на гриле. Для гостей создано специальное меню:
- Стейк чураско зернового откорма с соусом чимичурри из байкальской черемши от «главных по стейкам» и единственного федерального стейк-хауса «Торро гриль» в Иркутске.
- Брискет-сет «Таёжный Бабр» — блюдо, объединяющее техасские традиции и сибирский характер. Сердце сета — нежнейший брискет из мраморной говядины с байкальской клюквой и фирменным соусом «Сибирский песто из дикой черемши и кедрового ореха» от пространства атмосферы и вкуса «Гастрономика».
- Омуль жареный на гриле со сливочно-кедровым соусом от магазина «Богатство Камчатки».
- Говяжий брискет, томлённый 12 часов в дровяной печи, и туша свиньи, запечённая целиком на яме от гриль-команды «Кебабр».
2. «ДНК локальной кухни»
Новая локация фестиваля, где ведущие рестораны («Ламу», «Пепел», «Партизан») представят моноблюда, вдохновлённые гастрономией Прибайкалья (угольный бургер с мясом марала, ремесленная пита с сагудаем из малосола локальной рыбы, байкальские буузы). Также на площадке шеф-повара из Иркутска, Сибири и разных уголков России проведут мастер-классы с дегустациями сибирских блюд при участии Россельхозбанка.
Программа фестиваля «Сытый бабр» 27–28 июня в Иркутске
Расписание мастер-классов с дегустациями «ДНК локальной кухни» (27 июня)
- 12:30–13:00 Торжественное открытие площадки, дегустация локальной фермерской продукции с участием Россельхозбанка.
- 13:00–13:40 Десерт «Таёжный вкус детства» (Андрей Кандинский, су-шеф ресторана «Шашлычный двор», г. Иркутск). Тема: «ДНК сибирской кухни: локальный продукт как основа гастробренда». О том, как локальные продукты формируют уникальность ресторана, создают узнаваемость кухни и становятся основой сильного гастрономического бренда.
- 14:00–14:40 Сорбет из ревеня с ангарской клубникой на козьем молоке (Сергей Михно, шеф-повар ресторана «Премьера», бренд-шеф сети «5 Армия», г. Иркутск). Тема: «Три кита локальной кухни: продукт, история, подача». Разбор трёх главных составляющих успешной локальной кухни: качественный продукт, культурный контекст и современная подача для гостя.
- 16:00–16:40 Угольный бургер с мясом марала от ресторана достоверной кухни Прибайкалья конца XIX века «Пепел» (Дмитрий Аринин, шеф-повар ресторанов «Пепел» и «Партизан», г. Иркутск). Тема: «Соединение разных культур через локальный продукт Сибири».
- 17:00–17:40 Томлёная в дровяной печи рваная говядина с брусничным джемом по-сибирски (Антон Шугуров, гриль-мастер). Тема: «От фермы до тарелки: почему локальный продукт продаёт лучше рекламы». О преимуществах работы с местными поставщиками, доверии гостей к происхождению продукта и ценности честной гастрономии.
- 18:00–18:40 Домашние оладьи с берёзовым и сосновым сиропами, брускетта с тартаром из оленины и хрустящим ягелем, чай «Таёжное золото» (Наталья Коляденко, совладелец ресторанной компании, эксперт-аудитор ХАССП, член сообщества шеф-поваров Chefs Team Russia, г. Иркутск). Тема: «Сибирская тайга как гастрономический бренд».
Расписание мастер-классов с дегустациями «ДНК локальной кухни» (28 июня)
- 12:00–12:40 Блюдо: Исторически воссозданное блюдо Николая II во время его путешествия по Байкалу и Иркутску (Александр Михалёв, советник президента Национальной ассоциации кулинаров России, золотой бренд-шеф России, мастер-шеф международного уровня по гастрономии, радиоведущий, г. Москва). Тема: «Локальная кухня без шаблонов. Как сделать авторское меню сибирским». О создании собственного авторского меню без копирования трендов — через понимание территории, продукта и философии кухни.
- 13:00–13:40 Свадебный варёный калач с тремя соусами (Юлия Стародумова, основатель Мастерской сладостей, амбассадор проекта «Искусство жить в Сибири», член Ассоциации чалдонской кухни и сообщества шеф-поваров Chefs Team Russia, г. Омск). Тема: «От традиций к тренду: почему сибирская кухня становится новой гастрономической модой». Почему сегодня локальная кухня становится востребованной, как традиционные блюда переходят в современный гастрономический формат и становятся трендом.
- 14:00–14:40 Бурятские буузы с рубленым мясом (Борис Черных, шеф-повар ресторана новой байкальской кухни «Ламу», победитель Chef a la Russe 2024, лауреат премии «Что где есть в Иркутске»). Тема: «Сибирская кухня как бренд территории: как создавать гастрономическую идентичность». Как ресторан становится частью региона через вкус, локальные смыслы и правильную гастрономическую философию.
- 15:00–15:40 Медовик из черёмухи (Владимир Дубровин, бренд-шеф IceКафе, шеф-консультант гастрономических фестивалей Республики Бурятия, участник сообщества Chefs Team Russia, г. Улан-Удэ). Тема: «Гастрономический код Сибири: как читать и создавать вкус региона». Разбор вкусовых сочетаний, сезонности и характерных продуктов, которые формируют гастрономическую узнаваемость Сибири.
- 16:00–16:40 Галета из папоротника, мусс из копчёной байкальской рыбы и пряный печёночный соус (Влад Асхаев, шеф-повар, член Национальной ассоциации кулинаров России, Иркутской области и Республики Бурятия). Тема: «Таёжный surf & turf: вкусовая симфония Сибири».