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«Великий Чайный путь» в Иркутске: гид по гастрособытию лета на Байкале (27–28 июня)

В Иркутске 27–28 июня пройдет фестиваль «Великий Чайный путь». Два дня истории, вкуса и чайных традиций ждут гостей на острове Юность. С 12:00 до 20:00 Иркутск превратится в центр чайной культуры Евразии, объединив прошлое и настоящее знаменитого торгового маршрута.

От караванов до дегустаций: история на вкус

Фестиваль посвящен не просто напитку, а целой эпохе. Великий чайный путь на протяжении столетий связывал Китай, Монголию и Россию, сделав Иркутск одним из важнейших купеческих центров. Сибирь принимала караваны, которые сформировали культуру и экономику региона, став вторым по значимости торговым маршрутом после Великого шелкового пути.

Сегодня этот исторический маршрут оживает в интерактивном формате:

  • Гастрономия: знакомство с лучшими сортами чая, байкальскими сборами и локальными напитками.
  • Интерактив: бесплатные чайные церемонии, мастер-классы и исторические реконструкции сибирского купеческого чаепития.
  • Образование: чайная лаборатория, секреты определения качества чая и слепые дегустации.

Организаторы приглашают жителей и гостей Прибайкалья отправиться в настоящее чайное путешествие и почувствовать атмосферу гостеприимства и открытий.

Что ждет гостей фестиваля?

В течение двух дней будет работать большой тематический маркет, где можно приобрести:

  • эксклюзивные китайские сорта чая;
  • байкальские травяные сборы;
  • локальные чайные напитки;
  • байкальские пряники, которые выпекаются прямо на глазах гостей;
  • свежий хлеб и ремесленную выпечку;
  • современные напитки;
  • трендовое корпусное мороженое.

Весь день будут проходить бесплатные чайные церемонии, где каждый сможет познакомиться с культурой приготовления и употребления чая.

Любителей новых знаний ждет большая образовательная программа:

  • интерактивная чайная лаборатория (весь путь чайного листа — от выращивания до ферментации);
  • секреты определения качества и свежести чая;
  • слепые дегустации для проверки вкусовых рецепторов;
  • мастер-классы;
  • книжная ярмарка;
  • интерактивная историческая карта Великого Чайного пути.

Особой частью фестиваля станет реконструкция сибирского купеческого чаепития (27 и 28 июня с 13:00 до 18:00), которая позволит буквально перенестись на несколько столетий назад.

Программа фестиваля

27 июня (суббота)

  • 12:00 — открытие фестиваля, начало работы всех площадок и чайного маркета. Бесплатные церемонии.
  • 13:00–18:00 — чемпионат чая от ATLAS; реконструкция сибирского купеческого чаепития; слепые дегустации; интерактивная историческая карта.
  • 18:00–20:00 — чайный хаус от диджея Вики Юрьиной.
  • 20:00 — торжественное награждение победителей Областного чемпионата кондитеров на главной сцене фестиваля «Сытый Бабр».

28 июня (воскресенье)

В течение дня: работа маркета, бесплатных чайных церемоний, лаборатории, мастер-классов, дегустаций и реконструкции купеческого чаепития (13:00–18:00).

  • С 17:00 — интеллектуальный чайный квиз с Денисом Гуком (предварительная регистрация).

«Фестиваль «Великий Чайный путь» станет частью большого гастрономического проекта «Вкус путешествий» в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и подарит возможность увидеть чай не просто как напиток, а как часть многовековой истории и культуры народов», – сообщают организаторы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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