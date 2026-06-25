Минцифры обратилось в ФАС для проверки действий Apple после удаления приложений VK из App Store

Минцифры России обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить деятельность компании Apple на предмет соблюдения российского законодательства.

Поводом для обращения послужило удаление приложений социальной сети «ВКонтакте» (VK) из магазина App Store. Как отмечает министерство, компания Apple не предоставила аргументированной позиции и не обосновала свои действия наличием санкционных требований. На основе заключений, в том числе от американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие правовых оснований для блокировки приложений VK.

Ведомство подчеркивает, что действия Apple игнорируют социально значимые функции удаленных приложений, которые используются гражданами для информирования, коммуникации и образования, включая предупреждение о рисках чрезвычайных ситуаций.

Минцифры расценивает удаление приложений как проявление недобросовестной конкуренции, направленное на защиту интересов зарубежных платформ, вытесняемых российскими разработками. При этом министерство указывает на неисполнение Apple прямых требований российского законодательства, касающихся реализации окна выбора поисковой системы по умолчанию и предустановки российского магазина приложений на устройствах.

На этом фоне акции ВК упали до исторического минимума – 184 руб. за акцию.