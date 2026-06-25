Многометровые очереди выстроились за бензином в Иркутске у автозаправок «Роснефть»

В Иркутске у заправок сети «Роснефть» фиксируются автомобильные очереди. В настоящее время это практически единственная компания, которая продает в городе бензин физическим лицам.

Очереди растянулись на сотни метров: автомобилисты отмечают, что стоят в них свыше двух часов. В ожидании люди выходят из машин, отдыхают на проезжей части и тротуарах.

Скопления машин формируют пробки, а также загораживают остановки общественного транспорта: высаживать людей водителям приходится прямо на проезжей части.

Некоторые водители пересели на автобусы и маршрутки: в них наблюдается больше пассажиров.

По данным СИА, пока большинство компаний в Иркутске обеспечивают бензином только юридических лиц. Бензин для физлиц есть только по утрам у БРК, в течение всего дня – у «Роснефти».