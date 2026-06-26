Рынок недвижимости изменился: почему ОАЭ стали главным магнитом для россиян, а Турция уступила место Сербии

В первом полугодии 2026 года Объединённые Арабские Эмираты стали абсолютным лидером по спросу у россиян, сместив с пьедестала привычные направления. По данным консалтинговой компании NF Group, на которые ссылается РБК Недвижимость, на ОАЭ пришлась каждая вторая (50%) сделка с зарубежным жильём.

Топ-5 стран для покупки недвижимости:

ОАЭ — 50% спроса. Таиланд — 17%. Турция — 12%. Сербия — 11%. Грузия и Маврикий — по 5%.

Эксперты отмечают смену приоритетов: если раньше главной целью была инвестиция, то теперь фокус сместился на переезд. По данным NF Group, более половины (53%) покупок совершается для получения вида на жительство (ВНЖ), а доля сделок для собственного проживания выросла вдвое — с 13% до 27%. На инвестиции теперь приходится только 20% сделок.

Кроме того, растёт интерес к рынкам ближнего зарубежья. По информации РБК, в марте доля сделок с участием россиян на рынке жилья Минска выросла в 2,5 раза и достигла 10%.