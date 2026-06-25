Из-за инфляции ЦБ переходит в режим ожидания

По данным Росстата, с 16 по 22 июня рост потребительских цен ускорился с 0,15% неделей ранее до 0,25%, притом что за весь май инфляция составляла 0,17%, а за апрель — 0,14%. С начала июня показатель достиг 0,63%, что превысило значение помесячной инфляции за весь май в 3,7 раза. Подробности рассказала аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

«Эта динамика была спровоцирована ростом цен на бензин и дизтопливо, достигшим в рассматриваемый период 3% и 2,7% соответственно. Также на прошлой неделе дорожали картофель, лук репчатый, капуста белокочанная, свекла и морковь (от 2,7 до 7,5%). Видимо, это было связано с ростом транспортных издержек из-за удорожания ГСМ», — пояснила эксперт.

Тем не менее свежие огурцы подешевели на 3,3%, куриные яйца — на 2,4%, помидоры и бананы — примерно на 1%. Также фиксируется повышение цен на услуги, связанное как с сезонным фактором, так и с упомянутым увеличением транспортных расходов. Можно предположить, что помесячная инфляция в июне будет значительно выше майской и составит, по нашему прогнозу, 0,6–0,7%. На этом фоне Банк России в июле, вероятнее всего, поставит процесс пересмотра ставки на паузу.