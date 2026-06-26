Криптозима возвращается? Почему биткоин снова упал ниже $60 000 и что ждет рынок дальше

Биткоин снова не удержался выше психологической отметки в $60 000. В ходе торгов курс криптовалюты опускался до $59 023,98, что стало самым низким уровнем с 10 октября 2024 года. Это уже третье падение ниже данного порога в текущем году.

Крупнейшая криптовалюта находится в «красной зоне» восьмой месяц подряд. Давление на рынок оказывают сразу несколько факторов:

Отток капитала: инвесторы предпочитают вкладывать деньги в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, а также в громкие IPO и рынки прогнозов.

Макроэкономика: высокая инфляция в США, подогреваемая ближневосточным конфликтом, подрывает доверие к цифровым активам.

Единственным светлым пятном остается законопроект CLARITY Act, который должен внести ясность в регулирование отрасли. Однако у Конгресса осталось всего пять недель до ухода на каникулы, и если документ не примут сейчас, его рассмотрение отложится до осени.

Несмотря на общий негатив, эксперты отмечают, что падение выглядит более сдержанным по сравнению с прошлыми «криптозимами». Благодарить за это стоит институциональных инвесторов: благодаря их присутствию биткоин стал менее волатильным как при падениях, так и при росте.