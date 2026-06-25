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Отдельные часы для заправки спецтранспорта выделят на АЗС Иркутской области

В правительстве Иркутской области состоялось заседание по вопросам обеспечения топливом. В его рамках приняли решение выделить отдельные часы для заправки спецтранспорта, рассказали в региональном кабмине.

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«Заправке машин скорой помощи, аварийной службы, общественного транспорта, спецмашин, задействованных в вывозе твердых бытовых отходов, и других необходимо отдавать приоритет. Штабом выработано решение рекомендовать объектам топливного комплекса выделить отдельные часы для заправки спецавтотранспорта, эта задача будет проработана в ближайшее время», – пояснили власти.

Продолжается сбор данных о работе всех операторов топливного рынка для оперативной передачи в федеральный центр. Это необходимо для обеспечения как крупных, так и небольших АЗС топливом в полном объеме.

Все участники оперативного штаба по топливообеспечению региона продолжают активную совместную работу, направленную на стабилизацию ситуации. Поддержку региону оказывает ВСЖД, обеспечивая приоритетное движение груженых топливом вагонов для скорейшей доставки груза.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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