Новую насосную станцию запускают в Бодайбо после аварии

В городе Бодайбо Иркутской области, где весной случилась авария на водозаборе, приступили к запуску новой насосной станции. Об этом рассказали в региональном правительстве.

«На водозаборных сооружениях установлена новая плавучая насосная станция первого подъема, идет работа по ее вводу в эксплуатацию. Проводится также ревизия и ремонт технологического оборудования насосной станции второго подъема, насосных станций № 5 и № 6, капитальный ремонт тепловых сетей, восстановление трубопровода холодного водоснабжения, перекладка участков инженерных сетей», – пояснили власти.

Запланированы работы по дополнительной изоляции проложенных в зимний период сетей холодного водоснабжения: их поместят в деревянный короб и уложат под землю в местах переходов через дороги, проездов во дворы и на территории промпредприятий.

Идет капремонт в 32 домах, пострадавших в результате ЧС: ремонт внутридомовых систем водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и подвальных помещений.

Из 26 жилых домов, которые запланировано подключить к системе холодного водоснабжения в межотопительный период, уже подключен 21 дом. Работа продолжается.