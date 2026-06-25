Переговоры по топливу: Игорь Кобзев встретился с Александром Новаком

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в Москве. Стороны обсудили проблему с топливом, сообщили в региональном кабмине.

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«На встрече обсуждалась текущая ситуация на региональном рынке нефтепродуктов, достаточность запасов для нужд населения, предприятий и объектов социальной инфраструктуры, вопросы бесперебойного обеспечения топливом потребителей, в том числе независимых топливных компаний», – пояснили в кабмине.

Также обсуждались меры по предотвращению возможных перебоев, своевременной отгрузке нефтепродуктов и координации действий всех участников топливного рынка.

Как рассказал Игорь Кобзев, он озвучил свои предложения по стабилизации топливного рынка региона. Они будут рассмотрены на федеральном штабе.

«Сегодня для меня приоритетная задача – задействовать все механизмы для того, чтобы в регионе стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Благодарю вас за ваше терпение и за ваши комментарии. В это непростое время нам важно быть едиными и сохранять спокойствие», – резюмировал губернатор.