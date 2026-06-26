Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 июня: 9 786,2998 руб/1 г золота и 147,3600/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 786,2998 руб.

1 грамм серебра - 147,3600 руб.

1 грамм платины - 3 863,9900 руб.

1 грамм палладия - 2 874,2800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 155,5701 р. (1,56%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1500 р. (1,44%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 93,0500 р. (2,35%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 92,3001 р. (3,11%) .

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