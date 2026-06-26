Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США изменили свою позицию по украинскому конфликту и впервые признали себя не посредниками, а прямыми партнёрами Киева в вопросах военной помощи, санкций и поддержки территориальной целостности Украины. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передаёт DWS News.

Макрон отметил, что подписанные на саммите G7 документы свидетельствуют о сближении позиций США и европейских стран, передаёт РБК. «Соединённые Штаты впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», — подчеркнул французский лидер.

Лидеры стран G7 подтвердили намерение продолжить поддержку Украины и усилить санкционное давление на Россию. Они договорились увеличить поставки средств ПВО, дополнительных систем вооружения и дальнобойных средств поражения, а также рассмотреть возможность предоставления льготных лицензий для расширения военного производства. В совместном заявлении также отмечается готовность ввести новые ограничительные меры против России.

Ранее Киев критиковал роль Вашингтона в переговорах по урегулированию конфликта как пассивную. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом США фактически сменили позицию с союзника Украины на посредника между сторонами. Киев пытался активизировать переговоры и вернуть США к более активной роли.

Весной 2025 года Трамп заявлял, что не несёт ответственности за конфликт, но продолжает работать над его урегулированием, возлагая ответственность за начало боевых действий на Зеленского и Джо Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что несмотря на противоречивые заявления, Трамп и его команда искренне стремятся к миру на Украине. Москва же неоднократно заявляла, что военная помощь Киеву лишь затягивает конфликт и выступает против неё. Россия также осуждает западные санкции, подчёркивая, что экономика страны адаптировалась к ограничениям и приобрела «иммунитет» к ним.