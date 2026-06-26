Дробление бизнеса: официальная оценка ФНС оказалась в разы выше данных опросов предпринимателей

Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала масштабные изменения в поведении малого и среднего бизнеса после повышения налоговой нагрузки. По данным аналитического управления ФНС, доля компаний, прибегающих к дроблению, исчисляется двузначными числами, что значительно выше оценок самих предпринимателей, передаёт РБК.

С 1 января 2026 года ставка НДС выросла с 20% до 22%, а порог выручки для малого бизнеса на УСН, обязанных платить этот налог, был снижен с 60 млн до 20 млн рублей. В ответ на это ФНС отмечает:

«Взрывной» рост автоУСН: популярность этого режима, где нет НДС, выросла более чем в 10 раз. 87% перешедших — бывшие «упрощенцы».

популярность этого режима, где нет НДС, выросла более чем в 10 раз. 87% перешедших — бывшие «упрощенцы». Снижение активности: аналитики фиксируют падение выручки и количества пробитых чеков в расчете на одного налогоплательщика.

аналитики фиксируют падение выручки и количества пробитых чеков в расчете на одного налогоплательщика. Рост поступлений: несмотря на адаптацию бизнеса, налоговые поступления от МСП за пять месяцев 2026 года выросли на 12%. Лидируют торговля (+11%), строительство (+15%) и промышленность (+5%).

«Мы стали под микроскопом смотреть на мотивы регистрации ИП и увидели, что это часто делается на родственников и сотрудников с одного IP-адреса», — рассказал начальник аналитического управления ФНС Роман Хорошев. При этом он заверил, что ФНС «не планирует никого кошмарить», а предпочитает диалог: в рамках амнистии от дробления уже отказалось 34 тыс. предприятий.

Ведомство также отмечает высокий уровень адаптации бизнеса: из 209 тыс. «упрощенцев», впервые столкнувшихся с НДС в 2025 году, 90% продолжили работу. Ошибки в новых декларациях по НДС допустили лишь 2,5% налогоплательщиков.

В ответ на ужесточение налоговой политики российский бизнес готовится к «серым» схемам. Согласно свежему опросу «Опоры России», 21% предпринимателей рассматривают искусственное дробление как способ выжить, а почти 7% уже приняли решение применить эту схему в ближайшем будущем. Это не просто разговоры: сейчас в схеме признались 2,6%, но готовность присоединиться к ним демонстрирует масштаб проблемы.