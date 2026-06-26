США не хотят быть нейтральными в переговорах России и Украины – Макрон: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Макрон заявил, что США не хотят быть нейтральными в переговорах России и Украины, россияне стали рациональнее тратить деньги на продукты, замглавы Минюста заявил о несоразмерности наказаний в уголовном кодексе, а Игорь Кобзев встретился в Москве Александром Новаком по вопросу проблемы с топливом. Подробнее – в обзоре СИА.

Конец нейтралитета?

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США впервые одобрили документ, в котором Вашингтон признает себя не посредником в украинском конфликте, а прямым партнером Киева. «Соединенные Штаты впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – заявил он.

Несоразмерность наказаний

Заместитель министра юстиции Вадим Федоров на ПМЮФ заявил, что в Уголовном кодексе РФ имеются нарушения принципа соразмерности наказания общественной опасности преступления. «Уголовный кодекс содержит иерархически выстроенный перечень видов наказания, однако изменения носят ситуативный характер, и правило соразмерности соблюдается не всегда», – сказал он и добавил, что необходим пересмотр системы наказаний.

Траты рациональнее

Эксперты на «Неделе ритейла» сообщили, что россияне начали рациональнее относиться к тратам на продукты. Покупатели стали реже приобретать товары про запас и сокращают количество одинаковых позиций в корзине: 17% россиян сократили свой средний чек более чем на 20%. Вместе с тем соотечественники потребители по-прежнему готовы тратить деньги на категории, которые связаны с комфортом и качеством жизни: готовую еду, кофе, сладости и другое.

Встреча по топливу

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в Москве. «На встрече обсуждалась текущая ситуация на региональном рынке нефтепродуктов, достаточность запасов для нужд населения, предприятий и объектов социальной инфраструктуры, вопросы бесперебойного обеспечения топливом потребителей, в том числе независимых топливных компаний», – пояснили в кабмине. Губернатор, в свою очередь, озвучил свои предложения по стабилизации топливного рынка региона. Они будут рассмотрены на федеральном штабе.

Восстановление в Бодайбо

В городе Бодайбо Иркутской области, где весной случилась авария на водозаборе, приступили к запуску новой насосной станции. Проводится также ревизия и ремонт технологического оборудования насосной станции второго подъема, насосных станций № 5 и № 6, капитальный ремонт тепловых сетей, восстановление трубопровода холодного водоснабжения, перекладка участков инженерных сетей.