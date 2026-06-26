Миллионный ущерб предотвращен: ИЭСК выявила хищение электроэнергии в усольском СНТ

Во время проверки приборов учета в СНТ «Сосновый бор» в Усольском районе специалисты Иркутской электросетевой компании зафиксировали несанкционированное вмешательство в работу оборудования. Нарушение привело к искажению данных о потреблении электроэнергии и дополнительной нагрузке на сети, сообщили в ИЭСК.

В отношении председателя СНТ был составлен акт о безучётном потреблении электрической энергии. Общий объём «неучтёнки» составил 894 тыс. кВт•ч, а ущерб оценивается в 1,126 млн рублей.

«Подобные незаконные действия создают дополнительную нагрузку на оборудование и линии электропередачи. Это приводит к риску возникновения аварийных ситуаций и, как следствие, снижению надёжности электроснабжения, а также качества электроэнергии для всех потребителей в данном районе.

Безучётное потребление - это прямое хищение ресурсов у соседей. И скорее всего, сумма причинённого ущерба будет распределена именно между всеми участниками товарищества, что приведёт к резкому росту членских взносов или появлению крупного долга перед энергосбытовой компанией», – прокомментировал заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии и реализации услуг ИЭСК Игорь Зубарев.

Иркутская электросетевая компания призывает жителей проявлять бдительность. Если вы стали свидетелями подозрительных действий, например, ночных работ в трансформаторной подстанции, которые не связаны со срочным ремонтом, просим вас незамедлительно сообщать об этом. Любая информация поможет предотвратить хищения и сохранить стабильное электроснабжение вашего садоводства. О фактах незаконного вмешательства в работу приборов учёта следует сообщать круглосуточно по телефону единого энергетического контакт-центра: 8-800-100-9-777.