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Будущее энергетики с ИИ обсуждают на конференции в Иркутске

В Иркутске началась научно-практическая конференция «Ангара-2026», посвящённая развитию энергетики и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС). Форум впервые проходит в Приангарье и собрал энергетиков, ученых и профильных специалистов. В оргкомитет вошли энергохолдинг Эн+ и Иркутский политех.

<p>Фото: пресс-служба ИрНИТУ</p>

Фото: пресс-служба ИрНИТУ

Открывая конференцию, директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов отметил важность подобного живого общения.

«Мы очень заинтересованы в проведении таких отраслевых форумов, ведь это возможность пообщаться вживую, а не онлайн. Профессиональный диалог всегда способствует улучшению процесса принятия ответственных решений в нашей деятельности», – отметил он.

На секциях и круглых столах более 60 участников обсуждают широкий круг вопросов: внедрение новых материалов и технологий, гидравлические исследования, экологическая безопасность объектов, автоматизация и искусственный интеллект, а также проектирование, строительство и эксплуатация ГТС и оборудования ГЭС.

«Ангара-2026» позиционируется как площадка для обмена практическим опытом из разных секторов энергетики и гидротехнического строительства. Конференция нацелена на установление и укрепление связей между участниками рынка и организацию прямых деловых контактов между заказчиками и исполнителями проектов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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