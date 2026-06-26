Будущее энергетики с ИИ обсуждают на конференции в Иркутске

В Иркутске началась научно-практическая конференция «Ангара-2026», посвящённая развитию энергетики и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС). Форум впервые проходит в Приангарье и собрал энергетиков, ученых и профильных специалистов. В оргкомитет вошли энергохолдинг Эн+ и Иркутский политех.

Фото: пресс-служба ИрНИТУ

Открывая конференцию, директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов отметил важность подобного живого общения.

«Мы очень заинтересованы в проведении таких отраслевых форумов, ведь это возможность пообщаться вживую, а не онлайн. Профессиональный диалог всегда способствует улучшению процесса принятия ответственных решений в нашей деятельности», – отметил он.

На секциях и круглых столах более 60 участников обсуждают широкий круг вопросов: внедрение новых материалов и технологий, гидравлические исследования, экологическая безопасность объектов, автоматизация и искусственный интеллект, а также проектирование, строительство и эксплуатация ГТС и оборудования ГЭС.

«Ангара-2026» позиционируется как площадка для обмена практическим опытом из разных секторов энергетики и гидротехнического строительства. Конференция нацелена на установление и укрепление связей между участниками рынка и организацию прямых деловых контактов между заказчиками и исполнителями проектов.