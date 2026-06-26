Выше 80 тысяч: зарплаты в Иркутской области вошли в тройку самых больших в Сибири

Аналитики hh.ru выяснили, какие средние заработные платы фиксируются во всех регионах Сибири по итогам на начало лето. Значения превышают ожидания соискателей.

Медианная предлагаемая заработная плата в Сибирском федеральном округе составляет 79 818 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 14%, или на 9 818 рублей.

Самые высокие средние зарплаты в Сибири зафиксированы в Красноярском крае — 90 000 рублей, Иркутской области – 85 185 рублей, Республике Тыва — 80 399 рублей, Новосибирской области — 80 000 рублей.

В остальных регионах медианные предлагаемые зарплаты несколько ниже: Кемеровская область — 78 770 рублей, Республика Хакасия — 76 227 рублей, Республика Алтай — 72 978 рублей, Омская область — 72 233 рубля, Алтайский край и Томская область — по 65 000 рублей.

Если оценивать годовую динамику зарплатных предложений, лидером стала Кемеровская область: здесь уровень предлагаемых зарплат вырос на 26%, или на 16 176 рублей. На втором месте — Республика Хакасия (+24%, или 14 882 рубля), на третьем — Иркутская область (+19%, или 13 673 рубля).

Вместе с тем зарплатные ожидания соискателей в Сибирском федеральном округе сейчас находятся на уровне 65 000 рублей. За год этот показатель увеличился на 8%, или на 5 000 рублей. Таким образом, предлагаемые работодателями зарплаты опережают ожидания кандидатов как по абсолютному значению, так и по темпам роста.

Наиболее высокие зарплатные ожидания отмечены в Иркутской области, Красноярском крае и Новосибирской области — по 70 000 рублей. Далее идет Республика Алтай с показателем 65 157 рублей. В Алтайском крае, Кемеровской области, Омской области, Республике Тыва, Республике Хакасия и Томской области медианные ожидания соискателей составляют по 60 000 рублей.