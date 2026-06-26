Актуальные цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 26 июня

В Иркутске вопрос с топливом остается по-прежнему острым: не на всех заправках в настоящее время можно приобрести бензин, из-за чего на АЗС, где он есть, формируются большие очереди. СИА публикует актуальные данные по ценам и наличию на 26 июня.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 74 рубля 80 копеек

АИ-95 — 78 рублей 40 копеек

АИ-98 — 118 рублей

Дт — 94 рубля 50 копеек

По данным компании, бензина на заправках для физических лиц нет, приобрести можно лишь дизельное топливо.

На заправках БРК

АИ-92 — 73 рубля 50 копеек

АИ-95 — 77 рублей 30 копеек

АИ-100 — 115 рублей

Дт — 91 рубль 50 копеек

В компании сообщили, что бензин можно приобрести в утренние часы, но топлива ограниченное количество – «может закончиться в моменте». Дизель есть на заправках.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 75 рубля 70 копеек

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек

АИ-100 — 116 рублей

Дт — 93 рубля 50 копеек

На данный момент заправляют только юрлиц по договорам. Бензина и дизеля для физических лиц нет.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 64 рубля 50 копеек

АИ-95 — 68 рублей 15 копеек

АИ-100 — 94 рублей 5 копеек

Дт — 84 рубля 80 копеек

На заправках есть бензин, возможны технические перерывы в работе: точное расписание отсутствует, приостанавливают заправку по факту прибытия бензовоза. Введен запрет на продажу бензина в канистры. Дизель есть в наличии.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 75 рубля 80 копеек

АИ-95 — 79 рублей 40 копеек

АИ-98 — 119 рублей

Дт — 96 рублей

Бензин на АЗС, по информации компании, отсутствует. Приобрести можно только дизель.