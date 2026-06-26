Квизы, «карьерное таро» и посвящение в нефтяники: ИНК приглашает на День молодёжи в Иркутске и Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания (ИНК) подготовила интерактивную программу к Дню молодежи, который пройдет 27-28 июня. Жителей и гостей Иркутска и Усть-Кута ждут образовательные треки, профориентационные консультации и развлекательные зоны.

В Иркутске основные мероприятия ИНК пройдут на базе Дома молодежи 27 июня. Одним из ключевых событий станет традиционное посвящение в нефтяники молодых специалистов компании. Для всех посетителей площадки в течение дня будут работать разнообразные тематические локации.

Желающие смогут испытать себя в роли мастера на установке виртуальной сварки или принять участие в серии настольных игр, включая фирменную стратегию по строительству нефтяной вышки «Хасаданда», а также игры «Добыча» и «Вышибала». Программу дополнит интеллектуальный экоквиз и работа локации «Карьерное таро», где в юмористическом формате гости смогут определить свой профессиональный вектор по специальному «нефтяному гороскопу».

Для тех, кто настроен на серьезное планирование будущего, эксперты блока управления персоналом ИНК проведут карьерные консультации и расскажут об актуальных вакансиях .

В Иркутске Для входа на территорию мероприятия нужно получить бесплатный билет Дня молодежи по ссылке .

Праздничная программа ИНК в Усть-Куте состоится на площади ДК «Речники» 28 июня и будет направлена на профориентацию и семейный отдых. Здесь будет организована зона, где специалисты компании совместно с представителями колледжа ИКАТиДС подробно расскажут о совместных образовательных проектах и возможностях профильного обучения для последующего трудоустройства в компанию. Также пройдет тематическая фотосессия в СИЗах, детский аквагрим и кинопоказы.

Все мероприятия организованы силами Молодежного совета компании. Движение, созданное в 2016 году, сегодня объединяет 30 активных сотрудников. Его цель — развитие потенциала молодых специалистов и их интеграция в социальную жизнь региона. Только за прошлый год совет организовал более 20 крупных событий.