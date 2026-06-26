Около 200 км тепловых сетей проверят на прочность в иркутском Ново-Ленино

Третий этап гидравлических испытаний проходит в микрорайоне Ново-Ленино. Сотрудникам Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) предстоит проверить почти 200 км труб (100 км — подача, еще 100 км — «обратка»). Впервые за работой специалистов района тепловых сетей №3 следили местные жители и сотрудники управляющей компании.

Экскурсию на ключевой для микрорайона объект – электрокотельную в Ново-Ленино, которая является резервным источником теплоснабжения и выполняет роль перекачивающей станции, – провел начальник района тепловых сетей Вячеслав Чирков. Он рассказал сотрудникам Северного управления ЖКС и местным жителям о технологии гидравлических испытаний.

«Суть метода – в поэтапном повышении давления в трубопроводе до значений, превышающих рабочие. Под таким напором слабые участки проявляют себя. Наша задача – оперативно обнаружить и устранить дефекты именно сейчас, летом, чтобы предотвратить аварии зимой, в разгар отопительного сезона. Более длительный срок отключения горячей воды в Ново-Ленино по сравнению с другими районами в этом году связан с ремонтом на теплоисточнике. Мы совмещаем эти работы, чтобы минимизировать неудобства для жителей в будущем», – пояснил Вячеслав Чирков.

Он добавил, что это сложный процесс, который включает в себя охлаждение воды в сети, подготовку систем, поэтапную проверку участков и при необходимости – ремонт.

Начальник района показал гостям, как по приборам энергетики определяют, что произошла утечка. Сначала показатели на манометре постепенно растут – это сотрудники БЭК нагнетают давление. Его резкое падение сигнализирует о дефекте, после чего сотрудники БЭК выполняют обходы, отключают поврежденные участки и организуют ремонт. В ходе уже проведенных испытаний в микрорайоне обнаружено пять дефектов, все участки ремонтируют.

«Раньше сроки в 10 дней на испытания систем отопления казались абстрактными, возникал вопрос: а что реально делается все это время? Теперь я увидела, что работа действительно ведется активно, а не просто «перекрыли вентиль и никуда не спешим». Мне было важно увидеть, что люди прикладывают все силы, чтобы сделать свою работу качественно. Главное, что я осознала – для чего это нужно. Это усилия сейчас, чтобы зимой минимизировать риски и избежать отключений тепла в домах», – рассказала жительница мкр. Ново-Ленино Руслана Протасова.

Инженер Северного управления ЖКС г. Иркутска Настасья Щука отметила, что ей часто приходится общаться с жителями, объяснять технические нюансы.

«Мы отвечаем на телефонные звонки, простым языком объясняем человеку, почему у него нет воды, почему так долго и когда она появится. Делать это гораздо проще, когда ты уже видел это все своими глазами, когда сами энергетики это просто и понятно объяснили. Мы, сотрудники управляющей компании, в основном занимаемся внутренними системами домов. Экскурсии позволяют нам воочию увидеть и лучше понять работу внешних сетей», – добавила Настасья Щука.