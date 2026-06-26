Молодежь Прибайкалья потратила на культуру 117 млн рублей: итоги «Пушкинской карты»

За пять месяцев 2026 года молодежь Иркутской области вложила в культурный досуг более 117,5 миллионов рублей. Таковы результаты работы федеральной программы «Пушкинская карта», реализуемой в рамках нацпроекта «Семья».

Лидером по популярности ожидаемо стало кино — на билеты в кинотеатры ушло 53,4 млн рублей. В топе предпочтений также оказались театры, творческие встречи и интерактивные форматы: интеллектуальные игры, мастер-классы и квесты. Всего за этот период было реализовано почти 257 тысяч билетов.

«Выбор молодёжи подтверждает, что учреждения культуры предлагают интересные мероприятия... Такой подход позволяет увеличить посещаемость и сформировать устойчивый интерес к культуре родного края», — отметила министр культуры региона Олеся Полунина.

С начала года оператором проекта выступает банк «ВТБ». Успех перехода на новую платформу впечатляет: за пять месяцев к нему подключились почти 150 тысяч молодых жителей области (около 60% от потенциальной аудитории).

На сегодняшний день к программе подключены 313 учреждений культуры, что составляет почти 60% от общего числа организаций региона. Это библиотеки, музеи, театры, концертные площадки и образовательные центры.

Карта с номиналом 5000 рублей выдается россиянам от 14 до 22 лет. Из этой суммы 2000 рублей можно потратить только на кино. Обслуживание бесплатное, лимит пополняется ежегодно. Оформить карту можно через портал «Госуслуги».