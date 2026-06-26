Иркутяне могут оплатить товары по QR-коду в Китае через Мой МТС

МТС запустила оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении Мой МТС. Оплата покупок возможна с карт российских банков в десятках миллионов торговых точек на всей территории Китая. Мой МТС позволяет задействовать и другие удобные способы оплаты покупок в этой стране: через приложение доступно пополнение кошельков основных местных платежных систем.

МТС предоставила пользователям приложения Мой МТС возможность оплачивать покупки в Китае по QR-коду. QR является основным способом безналичного расчета в стране, он практически полностью заменил все остальные способы расчета, в том числе и наличными.

Для совершения платежа нужно открыть приложение Мой МТС, на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в китайские юани. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Минимальная сумма операции – 100 рублей, максимальная – 70 000 рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без СМС-подтверждения.

«Разнообразие вариантов отдыха, отмена визового режима и прямые перелеты способствуют тому, что Китай стал одним из самых популярных туристических направлений у россиян. Однако из-за высокого уровня цифровизации в стране туристы часто сталкиваются с проблемой оплаты. Без мобильных платежей путешественникам в Китае обойтись крайне сложно – не везде принимают наличные и иностранные банковские карты.

В некоторых местах, особенно в небольших кафе, на парковках или в автоматах самообслуживания QR – единственный способ оплаты. Особенно актуально это для материкового Китая. Теперь россияне смогут свободно расплачиваться абсолютно везде по QR-коду через приложение Мой МТС со своих банковских карт. Важно, что это быстрый, удобный и безопасный способ оплаты», – рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету. География сервиса уже охватывает более 10 стран, включая главные туристические направления – Турцию, Египет и Вьетнам.

Реклама. Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». Филиал ПАО «МТС» в Иркутской области.. erid:2Vfnxxr3yU7