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Автобусы не могут проехать: В Иркутске начали ограждать остановки фан-барьерами из-за очередей на АЗС
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Автобусы не могут проехать: В Иркутске начали ограждать остановки фан-барьерами из-за очередей на АЗС

В Иркутске из-за острой нехватки бензина многокилометровые очереди к заправкам начали мешать работе общественного транспорта. Ситуация накаляется настолько, что на некоторых АЗС дежурят экипажи ГАИ для предотвращения конфликтов между водителями.

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Чтобы решить проблему с заторами, администрация города совместно с Госавтоинспекцией приняла экстренные меры. На оперативном совещании под руководством мэра Руслана Болотова было решено огородить остановки общественного транспорта в районе заправочных станций.

Это позволит автобусам беспрепятственно подъезжать к остановкам и высаживать пассажиров, не застревая в очередях из автомобилей. Заместитель мэра Сергей Гаврин сообщил, что фан-барьеры уже установлены на улице Байкальской и Байкальском тракте. В ближайшее время планируется оградить остановку на Рабочего Штаба, после чего будет составлен список других проблемных точек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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