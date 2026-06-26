Автобусы не могут проехать: В Иркутске начали ограждать остановки фан-барьерами из-за очередей на АЗС

В Иркутске из-за острой нехватки бензина многокилометровые очереди к заправкам начали мешать работе общественного транспорта. Ситуация накаляется настолько, что на некоторых АЗС дежурят экипажи ГАИ для предотвращения конфликтов между водителями.

Чтобы решить проблему с заторами, администрация города совместно с Госавтоинспекцией приняла экстренные меры. На оперативном совещании под руководством мэра Руслана Болотова было решено огородить остановки общественного транспорта в районе заправочных станций.

Это позволит автобусам беспрепятственно подъезжать к остановкам и высаживать пассажиров, не застревая в очередях из автомобилей. Заместитель мэра Сергей Гаврин сообщил, что фан-барьеры уже установлены на улице Байкальской и Байкальском тракте. В ближайшее время планируется оградить остановку на Рабочего Штаба, после чего будет составлен список других проблемных точек.