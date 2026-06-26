«Соседи всегда будут против»: как новый закон может уничтожить индустрию хостелов в России

Владельцы хостелов и квестов в многоквартирных домах (МКД) могут лишиться возможности работать без одобрения соседей. Депутаты от «Единой России» и сенаторы разработали законопроект, который обяжет бизнес получать согласие жильцов. Документ уже направлен в правительство на отзыв, сообщают "Известия".

Суть проблемы

Сейчас, если помещение переведено в статус нежилого, согласие жильцов не требуется. Это приводит к конфликтам: бизнес игнорирует интересы жителей, создавая шум, антисанитарию и ускоренный износ общедомового имущества (лифтов, подъездов).

Законопроект предлагает:

Ввести специальные правила пользования нежилыми помещениями в МКД.

Наделить регионы правом вводить дополнительные требования к такому бизнесу.

Создать механизм надзора за использованием этих помещений.

Мнения сторон разделились

За (Потребители и эксперты): Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов называет хостелы и квесты «стабильным источником социальной напряженности». Он подчеркивает, что индустрия квестов часто связана с шумом и спецэффектами по ночам, а хостелы — с антисанитарией.



Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов называет хостелы и квесты «стабильным источником социальной напряженности». Он подчеркивает, что индустрия квестов часто связана с шумом и спецэффектами по ночам, а хостелы — с антисанитарией. Против (Бизнес): В Лиге хостелов предупреждают, что новые нормы ударят по туризму. Глава организации Ольга Недорезова уверена: «Абсолютно все жители будут против», а процедура согласования станет инструментом бюрократического давления и вымогательства денег.

Эксперты отмечают, что даже при соблюдении всех норм (звукоизоляция, пожарная безопасность) конфликт интересов неизбежен. При этом бизнес создает высокую нагрузку на коммунальные сети, не вкладываясь в их ремонт.