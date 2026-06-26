Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Топлива достаточно: Новак заверил в стабильности рынка на фоне перестройки логистики
Автобусы не могут проехать: В Иркутске начали ограждать остановки фан-барьерами из-за очередей на АЗС
Актуальные цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 26 июня
Все материалы сюжета

Иркутская молодежь смотрит триллеры, читает фантастику и слушает поп-музыку

Холдинг ON Медиа, входящий в группу компаний МТС, провел исследование ко Дню молодежи и выяснил, какому контенту на их платформах отдают предпочтение иркутские пользователи от 18 до 35 лет.

Рейтинг наиболее популярных фильмов и сериалов среди иркутских пользователей онлайн-кинотеатра «КИОН» в возрасте от 18 до 35 лет возглавил детективный триллер «Отпечатки» (18+) с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым. На втором месте – экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности» с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским под названием «Резервация» (18+). Замыкает тройку лидеров остросюжетный детектив «Черное солнце» (18+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым. В топ-5 также вошли сериал «Бар "Один звонок"» (18+) режиссера Сергея Филатова с Данилой Козловским в главной роли и криминальная экшн-драма со звездой «Хрустального» Антоном Васильевым.

В литературе иркутская молодежь отдает предпочтение фэнтези и хоррорам. Среди пользователей «КИОН Строки» на первом месте в онлайн-библиотеке расположился герметичный триллер «Тоннель» от Яны Вагнер (18+). Вторым по популярности среди молодежи Приангарья стала финальная, решающая часть мистического азиатского фэнтези от Ангелины и Вероники Шэн «Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь» (16+).  романтическое фэнтези «Четвертое крыло» американской писательницы Ребекки Яррос заняло третье место среди любимых произведений молодой аудитории книжного сервиса в Иркутске.

По данным МТС, наиболее востребованными музыкальными жанрами у молодежи Приангарья стала популярная танцевальная музыка. Больше всего прослушиваний в «КИОН Музыке» за первое полугодие 2026 года собрали треки Jakone и Kiliana с песней «Жиганская», трио Джиган, ARTIK & ASTI и NILETTO с треком «Худи» и «Банк» дуэта ICEGERGERT и Zivert.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес