Топлива достаточно: Новак заверил в стабильности рынка на фоне перестройки логистики

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в стране сформированы достаточные запасы топлива для обеспечения внутреннего рынка. По его словам, сейчас власти активно занимаются перестройкой логистических связей, чтобы удовлетворить возросший спрос, однако для полной балансировки рынка потребуется время, передаёт ТАСС.

«У нас топлива достаточно на рынке. Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», — отметил Новак.

Ранее, 23 июня, на совещании у президента Владимира Путина вице-премьер охарактеризовал ситуацию как «непростую, но контролируемую». Для стабилизации правительство уже приняло ряд жестких мер:

Запрет экспорта: введен полный запрет на вывоз бензина и авиакеросина, рассматривается аналогичный шаг в отношении дизельного топлива.

Налоговые стимулы: подготовлены изменения в законодательство для поощрения поставок на внутренний рынок.

Производство: нефтяные компании максимально увеличили выпуск продукции, а плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) перенесены.

Несмотря на эти усилия, по данным Росстата (со ссылкой на РБК), производство нефтепродуктов в мае 2026 года сократилось на 13,5% по сравнению с прошлым годом. Вице-премьер заверил, что принимаемые меры позволят обеспечить стабильное снабжение потребителей в летний период.