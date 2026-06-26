«Фактически бензин есть только у одной сети»: мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал о топливном коллапсе

В Иркутске сложилась сложная обстановка с топливом, которая привела к очередям на заправках, заявил мэр города Руслан Болотов.

«Я сам водитель, понимаю, что сейчас крайне непросто всем. Фактически бензин есть только у одной сети, с дизельным топливом проблем нет», — подчеркнул он.

Глава города отметил, что, несмотря на ситуацию, необходимо обеспечивать бесперебойное движение общественного транспорта и работу коммунальных служб. Это абсолютный приоритет.

«Мы провели переговоры с поставщиками горюче-смазочных материалов. Автобусы сейчас заправляют по договору, чтобы избежать очередей. Что касается спецтехники — „Безопасного города“, аварийно-спасательной службы, „Иркутскавтодора“, — мы договорились заправлять их на базе с наших бензовозов. Это немного снизит очереди на заправках и обеспечит бесперебойное функционирование городской системы», — пояснил Болотов.

Кроме того, за последние сутки совместно с Госавтоинспекцией в районе остановок установили фан-барьеры, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно высаживать пассажиров. Ограждения уже появились на Байкальском тракте, улицах Байкальская и Рабочего Штаба, а также в районе поворота на Зелёный. До конца дня их выставят возле остановки «бульвар Рябикова».

«Сейчас многие автомобилисты стоят в очередях по несколько часов. Поэтому, чтобы хоть как-то снизить неудобства водителей, в районе заправок установим биотуалеты», — добавил мэр.

Также Руслан Болотов направил губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву предложения по стабилизации ситуации с отгрузкой топлива.