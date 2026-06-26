«Цифровой ледниковый период»: в России заморожены стройки ЦОДов на 128 млрд рублей

Рынок центров обработки данных (ЦОД) в России столкнулся с серьезным вызовом. По данным аналитиков «Техэкспо» и «ПКР», за последние три года в стране было приостановлено 38 проектов на сумму 128,6 млрд рублей. Это происходит на фоне общего портфеля из 128 анонсированных проектов стоимостью около 1 трлн рублей, передаёт Forbes.

Причины заморозки: экономика и энергия

Эксперты выделяют две главные причины, бьющие по коммерческим ЦОДам (строящимся для продажи мощностей):

Высокая ключевая ставка: Проекты с окупаемостью около 10 лет становятся нерентабельными при стоимости заемного капитала 14,25% и выше. Энергодефицит: В Московском регионе, где сосредоточено 75% рынка, получить разрешение на подключение к электрическим сетям практически невозможно, а ожидание в других регионах может превышать год.

Кто выживает и что происходит?

На стадии строительства сейчас остаются 42 проекта на 282,1 млрд рублей, включая объекты «Яндекса», Сбера и VK. До 2030 года планируется ввод 97 дата-центров. Кризис стал временем для консолидации рынка: гиганты вроде Wildberries, «Яндекса» и Сбера скупают простаивающие активы, команды и выделенные мощности обанкротившихся конкурентов. При этом аналитики отмечают, что перенос сроков может быть не крахом, а этапом трансформации и адаптации к новым условиям.

В мае 2026 года Минпромторг РФ допустил введение обязательных требований к локализации центров обработки данных (ЦОД). Как только будет создана общая нормативная база, ведомство обяжет дата-центры использовать российское оборудование на серверных стойках. Об этом заявил замминистра Василий Шпак на конференции ЦИПР. «Мы будем готовы сразу предъявить требования о "российскости" к ЦОДам. Это нужно, чтобы масштабировать решения на российском технологическом стеке и не тратить время и деньги на переход с западного на отечественное», — подчеркнул чиновник.