Новак анонсировал «короткий» запрет на экспорт дизеля: что ждет рынок

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что власти рассматривают возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для производителей. По его словам, мера будет носить временный характер и продлится всего несколько месяцев, передаёт ТАСС.

Ключевые детали:

Цель: Обеспечить предложение дизеля на внутреннем рынке в большем объеме и пополнить запасы.

Сроки: Ограничения могут продлиться несколько месяцев, так как текущих запасов топлива в стране достаточно.

Контекст: Сегодня Новак проведет совещание по ситуации на рынке, где будет обсуждаться эта инициатива. Ранее он уже докладывал президенту о возможности полного запрета экспорта.

«У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев», — подчеркнул вице-премьер.

Стоит отметить, что в начале июня правительство уже ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 года для стабилизации внутреннего рынка.