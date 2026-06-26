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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Новак анонсировал «короткий» запрет на экспорт дизеля: что ждет рынок
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Новак анонсировал «короткий» запрет на экспорт дизеля: что ждет рынок

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Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что власти рассматривают возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для производителей. По его словам, мера будет носить временный характер и продлится всего несколько месяцев, передаёт ТАСС.

Ключевые детали:

  • Цель: Обеспечить предложение дизеля на внутреннем рынке в большем объеме и пополнить запасы.
  • Сроки: Ограничения могут продлиться несколько месяцев, так как текущих запасов топлива в стране достаточно.
  • Контекст: Сегодня Новак проведет совещание по ситуации на рынке, где будет обсуждаться эта инициатива. Ранее он уже докладывал президенту о возможности полного запрета экспорта.

«У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев», — подчеркнул вице-премьер.

Стоит отметить, что в начале июня правительство уже ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 года для стабилизации внутреннего рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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