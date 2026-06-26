От заката до рассвета: очереди за бензином в Иркутске стали круглосуточными

В Иркутске автомобилисты выстроились в очереди за бензином. Если прежде люди стояли у заправок преимущественно в дневное время, а ночью могли более-менее свободно подъехать к АЗС, то теперь скопление транспорта фиксируется круглосуточно.

Это связано с тем, что в настоящее время бензин физическим лицам в любые часы продает только «Роснефть», в утреннее время – БРК. Другие компании данное топливо предоставляют лишь юридическим лицам. С дизелем дела обстоят проще: он в доступе почти на каждой АЗС.

Часть горожан поменяли машины на автобусы: в общественном транспорте фиксируется больше людей. При этом некоторые не готовы расстаться с автомобилем и продолжают стоять у заправок. Как проходит время в очередях, пользователи рассказали в соцсетях.

«Иркутска, Байкальская, АЗС "Роснефть". Приехала заправиться в 01:30. Встала на Лисихе. Встретили в пробке рассвет. Cпустя ровно 4 часа полный бак, сонное состояние, 2 часа до будильника и 2 – до работы. А пробка так и осталась», – пишет одна из горожанок. Сегодня же заторы на этом участке стали больше, формируясь уже у Волжской.

Большие очереди отмечаются и за пределами Иркутска, например, на пути в Листвянку в районе Большой речки, на Байкале около местности Черноруд, на Байкальском тракте.

«Едем мы по Байкальскому тракту домой. Я даже не поняла, почему люди стоят на обочине на аварийках, а потом поняла, что еще за городом (еще даже нет вывески Иркутск) стоит длинная очередь по Байкальскому тракту. Два экипажа ГАИ ее регулируют, на заправке поставили ограждения, чтобы люди не залезали без очереди», – пишет одна из иркутянок.

В настоящее время власти принимают меры для стабилизации ситуации. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев летал в Москву, чтобы обсудить проблему с федеральным центром и наметить пути решения.