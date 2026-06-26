Двое жителей Иркутской области незаконно обналичили и растратили средства маткапитала

В городе Зиме Иркутской области вынесли приговор двоим местным жителям. Их признали виновными в хищении средств материнского капитала и растрате, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года после рождения второго ребенка женщина обратилась за обналичиванием маткапитала. Она сообщила о приобретении жилья в Нижнеилимском районе, фактически не имея планов на его покупку.

«Якобы приобретаемое жилье в другом районе подыскал подсудимый, сделав фото соучастницы на фоне схожего дома в Зиме. Затем мужчина, имея знакомства в агентстве недвижимости, обеспечил проведение сделки купли-продажи», – пояснили в прокуратуре.

Таким образом женщина получила свыше 466 тыс. рублей. Эти средства соучастники разделили между собой пополам, растратив их на личные нужды.

За преступление женщину оштрафовали на 100 тыс. рублей. Соучастника приговорили к 1,5 года принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Кроме того, осужденным придется компенсировать ущерб.