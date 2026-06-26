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Мебельная фирма в Приангарье задолжала работникам 1,3 млн рублей по зарплатам

В Иркутской области на мебельной фабрике выявили долг по зарплатам. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в мае 2026 года 53 работникам предприятия, специализирующегося на изготовлении мебели и прочих мебельных конструкций, не была своевременно выплачена заработная плата. В результате сформировалась задолженность на сумму около 1,3 млн рублей.

Было возбуждено дело об административном правонарушении – по итогам его рассмотрения гендиректора оштрафовали. После этого долги перед работниками были полностью погашены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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