Иркутская компания уклонилась от уплаты налогов на 22 млн рублей

В Иркутске оглашен приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 22 млн рублей. Подробности сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в период с 2018 года по 2020 год генеральный директор и бенефициар организации, занимающейся торговлей запорной арматурой, при пособничестве женщины-бухгалтера включили в состав налоговых вычетов в бухгалтерской отчетности и налоговом учете фиктивные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными им фирмами.

В результате они уклонились от уплаты налогов на сумму более 22 млн рублей. Обоих мужчин приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Соучастнице назначено 2 года лишения свободы условно.