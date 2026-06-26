Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
От заката до рассвета: очереди за бензином в Иркутске стали круглосуточными
Новак анонсировал «короткий» запрет на экспорт дизеля: что ждет рынок
«Фактически бензин есть только у одной сети»: мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал о топливном коллапсе
Все материалы сюжета

Иркутская компания уклонилась от уплаты налогов на 22 млн рублей

В Иркутске оглашен приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 22 млн рублей. Подробности сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в период с 2018 года по 2020 год генеральный директор и бенефициар организации, занимающейся торговлей запорной арматурой, при пособничестве женщины-бухгалтера включили в состав налоговых вычетов в бухгалтерской отчетности и налоговом учете фиктивные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными им фирмами.

В результате они уклонились от уплаты налогов на сумму более 22 млн рублей. Обоих мужчин приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Соучастнице назначено 2 года лишения свободы условно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес