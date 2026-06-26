Водное сообщение по маршруту Балаганск – Братск возобновят 27 июня

27 июня возобновится водное сообщение по маршруту Балаганск – Братск в Иркутской области. Сегодня министерство транспорта и дорожного хозяйства региона заключило соглашение с Восточно-Сибирским речным пароходством о предоставлении субсидии, сообщили в региональном правительстве.

«Для тех, кто живет в труднодоступных населенных пунктах на Братском море, летом водный транспорт – это настоящее спасение, безальтернативный способ связи с "большой землей". Это связь с миром, возможность добраться в медицинские учреждения, привезти товары, навещать родных», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Рейс удалось вернуть благодаря корректировке областного бюджета, которую провели 17 июня. Выделенные ВСРП средства позволят компенсировать часть стоимость билетов для пассажиров.