Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 июня: 9 914,7402 руб/1 г золота и 142,1300/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 914,7402 руб.

1 грамм серебра - 142,1300 руб.

1 грамм платины - 3 983,9299 руб.

1 грамм палладия - 2 980,5200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 128,4402 р. (1,31%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,2300 р. (3,55%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 119,9400 р. (3,10%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 106,2400 р. (3,70%) .

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