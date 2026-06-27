Топливо дорожает: актуальные цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 27 июня

Иркутск встал в круглосуточные очереди за бензином. Это связано с тем, что данное топливо физическим лицам продают ограниченное количество АЗС. СИА публикует актуальные данные по ценам и наличию на 27 июня.
На заправках «КрайсНефть»
- АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (+3 рубля за сутки)
- АИ-95 — 81 рублей 40 копеек (+3 рубля за сутки)
- АИ-98 — 121 рублей (+3 рубля за сутки)
- Дт — 97 рубля 50 копеек (+3 рубля за сутки)
Бензина на заправках для физических лиц по-прежнему нет, приобрести можно лишь дизель.
На заправках БРК
- АИ-92 — 73 рубля 50 копеек
- АИ-95 — 77 рублей 30 копеек
- АИ-100 — 115 рублей
- Дт — 91 рубль 50 копеек
Бензин продают в утренние часы – к обеду он, как правило, заканчивается. Дизель есть на заправках.
На заправках ОМНИ
- АИ-92 — 75 рубля 70 копеек
- АИ-95 — 79 рублей 80 копеек
- АИ-100 — 116 рублей
- Дт — 93 рубля 50 копеек
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На данный момент заправляют только юрлиц по договорам. Бензина и дизеля для физических лиц нет.
На заправках «Роснефть»
- АИ-92 — 64 рубля 50 копеек
- АИ-95 — 68 рублей 15 копеек
- АИ-100 — 94 рублей 5 копеек
- Дт — 84 рубля 80 копеек
На заправках есть бензин, возможны технические перерывы в работе: точное расписание отсутствует, приостанавливают заправку по факту прибытия бензовоза. Введен запрет на продажу бензина в канистры. Дизель есть в наличии.
На заправках «Газпромнефть»
- АИ-92 — 75 рубля 80 копеек
- АИ-95 — 79 рублей 40 копеек
- АИ-98 — 119 рублей
- Дт — 96 рублей
Бензин на АЗС отсутствует. Приобрести можно только дизель.