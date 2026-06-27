Доллар выше 79. Аналитики назвали причины обвала рубля и новые цели роста валют

Курс рубля возобновил падение, переписав двухмесячные минимумы. Доллар, евро и юань ускорили рост, несмотря на налоговый период, который обычно поддерживает нацвалюту. На рынке сейчас больше факторов, способствующих ослаблению рубля, чем его укреплению.

Детали падения

В пятницу официальный курс доллара ЦБ вырос на 1,89%, достигнув 77,06 рубля. Евро подорожал на 1,9% (до 87,40 рубля), а биржевой юань взлетел на 2,64% (до 11,33 рубля). Фьючерс доллара к рублю на Мосбирже преодолевал отметку 79 руб.

На внебиржевом рынке доллар торгуется на уровне 78,14 руб., евро – 89,10, юань –11,48.

Стабилизации не произошло даже в пиковые дни налогового периода. Это объясняется тем, что корреляция между налогами и курсом нелинейна: продажа валюты экспортерами лишь временно замедляет падение, но не становится драйвером роста.

Факторы ослабления рубля:

Спрос: Импортеры активно адаптируются и скупают валюту по всё ещё низким курсам. Минфин вдвое увеличил лимиты покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Импортеры активно адаптируются и скупают валюту по всё ещё низким курсам. Минфин вдвое увеличил лимиты покупки валюты в рамках бюджетного правила. Геополитика: Обострение ситуации и расширение риск-премии отпугивают инвесторов от российских активов.

Обострение ситуации и расширение риск-премии отпугивают инвесторов от российских активов. Ожидания: Рынок играет на повышение, ожидая сокращения предложения валюты в июле из-за прекращения операций ЦБ и падения доходов экспортеров от сырьевых цен.

Технический анализ и прогнозы

В июле волатильность может вырасти, а курсы — пойти выше.

К концу августа доллар может достичь 80 рублей, евро — 90 рублей, а юань — превысить 11,5 рублей, предполагают аналитики.