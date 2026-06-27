Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
От заката до рассвета: очереди за бензином в Иркутске стали круглосуточными
Новак анонсировал «короткий» запрет на экспорт дизеля: что ждет рынок
«Фактически бензин есть только у одной сети»: мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал о топливном коллапсе
Все материалы сюжета

Доллар выше 79. Аналитики назвали причины обвала рубля и новые цели роста валют

Курс рубля возобновил падение, переписав двухмесячные минимумы. Доллар, евро и юань ускорили рост, несмотря на налоговый период, который обычно поддерживает нацвалюту. На рынке сейчас больше факторов, способствующих ослаблению рубля, чем его укреплению.

Детали падения

В пятницу официальный курс доллара ЦБ вырос на 1,89%, достигнув 77,06 рубля. Евро подорожал на 1,9% (до 87,40 рубля), а биржевой юань взлетел на 2,64% (до 11,33 рубля). Фьючерс доллара к рублю на Мосбирже преодолевал отметку 79 руб.

На внебиржевом рынке доллар торгуется на уровне 78,14 руб., евро – 89,10, юань –11,48.

Стабилизации не произошло даже в пиковые дни налогового периода. Это объясняется тем, что корреляция между налогами и курсом нелинейна: продажа валюты экспортерами лишь временно замедляет падение, но не становится драйвером роста.

Факторы ослабления рубля:

  • Спрос: Импортеры активно адаптируются и скупают валюту по всё ещё низким курсам. Минфин вдвое увеличил лимиты покупки валюты в рамках бюджетного правила.
  • Геополитика: Обострение ситуации и расширение риск-премии отпугивают инвесторов от российских активов.
  • Ожидания: Рынок играет на повышение, ожидая сокращения предложения валюты в июле из-за прекращения операций ЦБ и падения доходов экспортеров от сырьевых цен.

Технический анализ и прогнозы

В июле волатильность может вырасти, а курсы — пойти выше.

К концу августа доллар может достичь 80 рублей, евро — 90 рублей, а юань — превысить 11,5 рублей, предполагают аналитики.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1519)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес