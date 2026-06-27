«Рынок всегда прав»: Сергей Швецов объяснил, почему обвал Мосбиржи — это не катастрофа, а равновесие

Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов считает падение индекса не кризисом, а нормой для узкого рынка. В интервью РБК он рассказал, чего на самом деле не хватает инвесторам для оптимизма и при каких четырех условиях начнется долгожданный разворот?

8 цитат Сергея Швецова о рынке

1. О справедливости рынка:

«Рынок всегда прав. И текущая цена, она справедливая. При правильном рынке она всегда справедливая. Трудно сказать — рынок будет расти, падать, исходя из той информации, которая есть у инвесторов, она (цена. — РБК) сегодня равновесная».

2. О причинах пессимизма:

«Если будут негативные новости, если мы не увидим каких-то позитивных сигналов, то потенциал снижения остается. И для пессимизма есть, безусловно, основания».

3. О сравнении с прошлым:

«Если сравнить 2023 год и 2026-й, я не уверен, что сегодня ситуация сильно оптимистичнее, чем тогда».

4. О проблеме спроса:

«Институциональные инвесторы сфокусированы на своих инвестициях именно на рынке облигаций и не сильно присутствуют на рынке акций со стороны спроса... Акции торгуются неквалифицированными инвесторами... которые не в состоянии сбалансировать спрос и предложение».

5. О емкости рынка:

«Оптимизма точно на рынке нет. <…> Но в защиту нашего рынка хочу сказать, что его емкость, конечно, гораздо лучше, чем 20 лет назад».

6. Об отсутствии кризиса:

«Нет объемов [на рынке]. Это волатильность на узком рынке. Поэтому это не фундаментальные какие-то сдвиги».

7. О доверии и капитале:

«Восстановление доверия — это то, что правительство должно делать... Та ситуация, которую мы имеем, адекватна той информационной и экономической обстановке, в которой мы живем».

8. Что нужно для разворота:

«Рынку нужны позитивные новости. Рынку нужен экономический рост. Рынку нужно снижение реальной процентной ставки... И рынку нужен возврат доверия».

Ранее эксперты фондового рынка подчеркивали, что после 2022 года биржа превратилась из механизма роста экономики в замкнутую систему краткосрочных спекуляций. Нерезиденты ушли, доверие подорвано, а правила игры меняются на ходу. Главная опасность — не падение индекса или курса рубля, а потеря горизонта планирования. Кроме того эксперты отмечают, что стратегия «купи и держи» больше не работает на российском рынке.