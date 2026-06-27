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«Проваливаемся в преисподнюю»: Евгений Коган назвал 4 причины обвала рынка на 24%

Российский фондовый рынок продолжает погружаться в «преисподнюю», констатирует инвестбанкир Евгений Коган. С мартовского пика в 2900 пунктов индекс Мосбиржи рухнул на 24%, а только за июнь падение составило 15,5%. По словам эксперта, на рынке царят паника, страх и стресс, а эмоции полностью вытеснили холодный расчет.

Коган выделяет четыре ключевых фактора, которые давят на котировки

  1. Геополитика — главный драйвер 

    Это не просто фон, а определяющий фактор. «Иногда читаешь, что рынок переоценивает ужесточение ДКП. Серьёзно? И всё? Почти 16% падения за месяц?!». Эксперт уверен: дело не в ставке. «Про геополитику стараются вообще не писать. Тем не менее, есть ракетные прилёты… <...>И страх, что ситуация будет усугубляться».

  2. Жесткая политика ЦБ 

    Риск дальнейшего ужесточения риторики и действий регулятора нельзя сбрасывать со счетов. Хотя инвесторы уже частично заложили это в цену, фактор остается значимым и добавляет неопределенности.

  3. Топливный кризис 

    Атаки на НПЗ и перебои с поставками топлива стали шоком для населения. «Россияне привыкли к тому, что топливо всегда доступно... Текущая ситуация добавляет нервотрёпки» и бьет по уверенности в стабильности экономики.

  4. Смена риторики Запада 

    Надежда на посредничество Трампа не оправдалась. «Трамп больше нам, вроде как, не союзник». Это может означать эскалацию конфликта, увеличение военной помощи Украине и новые санкционные пакеты.

Что делать инвестору?

Несмотря на мрачный фон, Коган видит окно возможностей: «Рынок очень дёшев. Сейчас хорошая возможность зайти в фундаментально сильные дивидендные акции по низким ценам». Он также советует обратить внимание на облигации, где по качественным длинным бондам можно зафиксировать высокую доходность на долгосрок.

Вывод эксперта

«Мы имеем сочетание двух сантиментов: паника + сознательные продажи. Второе говорит о том, что есть пул инвесторов, которые осознанно выходят из акций. Они не видят в среднесроке ничего хорошего, выводят капитал, чтобы через какое-то время зайти ещё ниже».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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