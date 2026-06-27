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Землетрясения произошло в акватории Байкала: его почувствовали в Иркутской области и Бурятии

Сейсмологи зафиксировали минувшей ночью землетрясение в акватории озера Байкал. Эпицентр располагался в Кабанском районе Бурятии. При этом толчки почувствовались и в Иркутской области.

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В Приангарье самые сильные подземные удары в 3-4 балла заметили в селе Еланцы, в 3 балла – в поселке Бугульдейка, деревне Куреть, местности Черноруд, 2 балла – в поселке Хужир.

В Бурятии сейсмособытие ощутили жители 26 населенных пунктов. Наиболее сильные удары в 4 балла были в селах Сухая и Оймур, в 3-4 балла – селе Кудара, 3 балла – селах Шигаево, Шергино, Степной Дворец, Большое Колесово, Мостовка, Кабанск, поселке Таловка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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