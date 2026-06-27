Промышленный кластер по глубокой переработке полимеров запустят в Иркутской области

В Иркутской области хотят запустить промышленный кластер по глубокой переработке полимеров. Соответствующее соглашение было подписано в рамках в рамках тематического, сообщили в региональном правительстве.

В состав кластера вошли ООО «ИНК», ООО «Иркутский завод полимеров» и ООО «Усть-Кутский газоперерабатывающий завод». Управляющей компанией кластера определен Фонд развития промышленности (ФРП) Иркутской области – он займется его документальным оформлением и развитием.

«Кластерный подход – это стратегия организации производства, при которой предприятия одной или нескольких смежных отраслей объединяются в устойчивые, географически локализованные сети. Целью такого объединения является получение синергетического эффекта, то есть чтобы благодаря объединению в кластер участники вместе добились большего, чем могли бы по отдельности», — подчеркнула директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

По данным властей, создание промышленного кластера по глубокой переработке поспособствует укреплению промышленного потенциала Иркутской области, созданию высокопроизводительных рабочих мест и повышению конкурентоспособности региональной экономики.